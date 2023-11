Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, kapılarını açıyor. 21-24 Kasım 2023 tarihlerinde Fuar İzmir'de 17. kez düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir ; ticari anlaşmaları, modaya yön veren etkinlikleri, birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen defileleri ile gelinlik, damatlık, abiye sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecek.

Modanın ve gelinliğin başkenti İzmir, IF Wedding Fashion İzmir ile yerli ve yabancı katılımcılara, sektörün deneyimli tasarımcılarına, genç yeteneklere ve 2024 modasının sergileneceği renkli defilelere ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir, Türkiye'nin 11 ilinden ve 7 ülkeden; abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarından 228 katılımcıyla profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak.

2024 modası IF Wedding Fashion podyumlarında

2024 yılı koleksiyonlarının ilk kez sergileneceği IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl da birbirinden değerli mankenlerin eşliğinde, ünlü markaların ve genç yeteneklerin tasarımlarının yer alacağı ışıltılı podyumlarıyla göz kamaştıracak. Fuar kapsamında 15 defile gerçekleştirilirken, Duman Fashion Event ve Rönesans Model Agency mankenlerinin yanı sıra; Özge Ulusoy, Demet Şener, Wilma Elles, Sema Şimşek, Şevval Şahin, İpek Tenolçay, Deniz Pulaş, Ivana Sert, Şebnem Schaefer, Ece Gürsel, Simge Tertemiz, Gizem Özdilli, Sezgi Sena Akay, Begüm Özbek, Simge Ünal, Ebru Öztürk, Alona Kral gibi birbirinden ünlü modeller de podyumdaki yerini alacak.

Usta mankenlerin dışında bir çocuk giyim firmasının defilesinde ise 3 ile 13 yaş arasında 30 çocuk modellik yapacak. Fuara katılan tasarımcılar, kendileri için özel olarak oluşturulan alanda, gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonlarını sergileyecek. Tasarımcı adaylarına, profesyonel hayatlarındaki ilk defilelerini sergileme olanağı tanıyan Gelinlik Tasarım Yarışmasında geçen yıl ödül kazanan Enes Yolcu'nun, Nergis çiçeğinin mitolojik hikayesi Narcissus'tan esinlenerek hazırladığı tasarımlardan oluşan "Performans Defilesi" de modacı, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Gelinlik Tasarım Yarışmasında kazananlar belli olacak

Sektöre yeni yetenekler kazandıran Gelinlik Tasarım Yarışmasında kazananlarda, fuarın açılış gününde belli olacak. 14. Gelinlik Tasarım Yarışmasında finale kalan 15 isim, önceki gün jürinin karşısına çıktı. Övge Yıldızhan'ın başkanlığını yaptığı jüride; İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Belgin Görgün, Moda Tasarımcısı, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Belma Özdemir, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Bulgun, Tasarımcı Erol Albayrak, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Can, Tasarımcı Serdar Uzuntaş, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, Moda Yazarı - Vitrin Tasarımcısı Ümit Temurçin, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Zeynep İrem Sabanuç Gönül, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan yer aldı. Yarışmada ödül kazananlar, açılış günü düzenlenecek akış defilesinde belli olacak. Derece alanlar, sektöre sağlam adımlarla giriş yapmanın yanı sıra özel ödüller de kazanacak. IF Wedding Fashion İzmir, defile programında ise 21 Kasım Salı günü 12: 00 Gelinlik Tasarım Yarışması, 14: 00 Queste, 15: 30 Ümit Collection, 17: 00 İğne İplik Moda, 18: 00 Relactive, 19: 30 Gala Defilesi Rojbey, 22 Kasım Çarşamba günü 12: 00 Miss Lioness, 13: 30 World of The Fashion, 17: 00 In Couture, 19: 30 Wedding Style, 23 Kasım Perşembe günü 13: 00 Mix Brand Fashion Show, 14: 00 Cinderella, 15: 00 Ozzo Kids, 16: 00 Alamo ve 17: 00 Enes Yolcu Performans Defilesi yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir; T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İEOSB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği (MTK), İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İZTERKON), İzmir Moda Tasarımcıları Derneği (İMOD) destekleriyle gerçekleştiriliyor. - İZMİR