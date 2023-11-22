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IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı başladı

22 Kasım 2023 09:54 , Son Güncelleme: 09:56 Emlak Haberleri Abone Ol

İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda 7 ülkeden 228 firma son koleksiyonlarını tanıtıyor. Fuarın galasında 2024 abiye kreasyonu tanıtıldı ve ünlü mankenler podyuma çıktı. Fuar, 24 Kasım'da sona erecek.