IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 21-24 Kasım 2023'te Açılıyor

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 21-24 Kasım 2023 tarihlerinde fuarizmir'de 17. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sektörün büyük ilgi gösterdiği, ticari anlaşmaları, moda ve tasarıma yön veren etkinlikleri, birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen defileleri ile IF Wedding Fashion İzmir, gelinlik, damatlık, abiye sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecek.

Modanın ve gelinliğin başkenti İzmir'de, Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl 17. kez düzenleniyor. Türkiye'den ve 7 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarından 228 katılımcının yer alacağı fuar, geçtiğimiz yıl Türkiye'den ve 98 ülkeden toplam 25 bin 27 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı. Her geçen yıl daha da gelişen fuar, sektörün temsilcilerini ve önde gelen isimlerini bu yıl da İzmir'de ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi nedeniyle her yıl daha da büyüyor. IF Wedding Fashion İzmir, sektörün büyümesini sürdürmesine ve ihracatına katkı sağlamaya devam edecek. İzmir'in yenilikçi ve modern yüzünü dünyaya tanıtmada tasarımın ne kadar önemli olduğunu gösteren IF Wedding Fashion İzmir, modaya yön verenlerin buluşma noktası olarak her geçen gün sektörün gücüne güç katmaya devam edecek. Sektörün yoğun ilgisi bulunan fuarda, yurt içi ve dışından alım heyeti organizasyonları da düzenlenecek.

Türkiye ve 7 ülkeden 228 katılımcı

IF Wedding Fashion İzmir, Türkiye'nin 11 farklı şehrinden ve Almanya, Hong Kong, İran, Kosova, Lübnan ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerin de arasında bulunduğu 7 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ve çocuk giyim ürün gruplarında faaliyet gösteren toplam 228 katılımcıyla kapılarını açacak. Fuarın, binlerce yerli profesyonel ziyaretçinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki 100'ü aşkın ülkeden 5 bine yakın yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapması bekleniyor.

2024 modası IF Wedding Fashion podyumlarında

Moda ve tasarımın birleşimi IF Wedding Fashion İzmir, sektörün önde gelen profesyonellerine 17. kez fırsatlar sunmaya devam edecek. 2024 yılı koleksiyonlarının ilk kez sergileneceği IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl da birbirinden değerli mankenlerin eşliğinde, ünlü markaların ve genç yeteneklerin tasarımlarının yer alacağı ışıltılı podyumlarıyla göz kamaştıracak. Fuar çerçevesinde birçok defile gerçekleştirilecek. Fuara katılan tasarımcılar, kendileri için özel olarak oluşturulan alanda, gelinlik ve abiye koleksiyonlarını sergileyecek. Tasarımcı adaylarına, profesyonel hayatlarındaki ilk defilelerini sergileme olanağı tanıyan Gelinlik Tasarım Yarışması'nda geçen yıl ödül kazanan Enes Yolcu'nun "Performans Defilesi" de modacı, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Gelinlik Tasarım Yarışması'nda kazanlar belli oluyor

14. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan 15 isimden ödül kazananlar da açılış günü düzenlenecek Akış defilesinde belli olacak. Yarışmada derece alanlar, sektöre sağlam adımlarla giriş yapmanın yanı sıra özel ödüller de kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir; T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İEOSB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği (MTK), İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İZTERKON), İzmir Moda Tasarımcıları Derneği (İMOD) destekleriyle gerçekleştiriliyor. - İZMİR