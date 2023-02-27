Son dönemlerde sıklıkla araştırılan IF diyeti nedir ve IF diyeti örnek menü tarifleri neler olduğu merak ediliyor. Sağlıklı beslenmek veya aralıklı oruç diyetini uygulamak isteyenler, IF diyeti örnek menü tariflerini araştırıyor. IF (aralıklı oruç) diyet listesi ve IF diyeti örnek menü tarifleri neler olduğu merak ediliyor. Peki, IF diyeti nedir? IF diyeti örnek menü tarifleri neler? IF (aralıklı oruç) diyet listesi!

Kilo vermek isteyen kişilere kurtarıcı olarak görülen IF diyeti nedir ve IF diyeti örnek menü tarifleri neler olduğu araştırılıyor. IF (aralıklı oruç) diyet listesi ve IF diyeti nedir soruları günümüzde oldukça gündeme geliyor. Aralıklı oruç diyetini uygulamak isteyenler, IF diyeti örnek menü tariflerini ve IF diyet listesini araştırıyor. IF diyeti nedir? IF diyeti örnek menü tarifleri neler? IF (aralıklı oruç) diyet listesi! Detaylar haberimizdedir…

IF DİYETİ NEDİR?

16/8 aralıklı oruç, yiyecek ve kalorili içeceklerin tüketimini kişinin hayatına göre günde 8 saatlik bir yeme penceresinde sınırlayan ve kalan 15-16 saat boyunca da yiyeceklerden uzak durmayı ve kalorisiz içeceklerle geçirilecek bir orucu kapsar.

Şeker hastaları için geliştirilen IF diyeti, kişiye özel olarak yorumlanmaktadır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Keçeci, IF diyeti nasıl yapılır? sorusunun yanıtını Haberler.com'a özel olarak açıkladı.

IF DİYETİ NASIL UYGULANIR?

16-8 diyetinde günün 16 saati oruç tutmak, yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12 ile akşam 8 arası tercih ediliyor.

5-2 diyetinde haftanın arka arkaya olmayan iki günü, günlük alınması gereken kalorinin sadece yüzde 25'i alınıyor.

24 saatlik oruçta da haftanın ya da ihtiyaca göre sadece ayın bir günü hiçbir şey yenmiyor.

Alınan kaloriyi sınırlamak genelde kilo vermeye yardımcı oluyor

Aralıklı orucu deneyenler, kilo vermek için çok iyi bir yöntem olduğunu söylüyor. 2017'de Annual Review of Nutrition (Yıllık Beslenme Değerlendirmesi) isimli dergide yer alan araştırma özetine göre de, bu yöntemi deneyen 16 kişiden 11'i kilo vermeyi başardı.

İngiliz Diyetisyenler Birliği'nin sözcüsü Diyetisyen Doktor Linia Patel, "Bunun sebebi aslında basit matematik, zira aldığınız kaloriyi azaltmış oluyorsunuz" diyerek açıklıyor.

Ancak aynı araştırmaya göre aralıklı oruç yöntemlerinden bazıları tavsiye edilmiyor. Bazı günler tüm gün oruç tutmak aşırı açlığa sebep oluyor ve bu sebeple pratik bir uygulama olarak görülmüyor.

IF DİYETİ ÖRNEK MENÜ TARİFLERİ

Alternatif aralıklı oruç diyet listesi;

1. GÜN

12:00 KAHVALTI

2 yumurta

2 dilim ananas

16:00 ARA ÖĞÜN

1 Yarım su bardağı laktozsuz sütlü yeşil çay

20:00 AKŞAM

100 gram ızgara somonlu salata

2.GÜN

12:00 KAHVALTI

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı laktozsuz yoğurt

1 dilim ananas

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Tarçın

16:00 ARA ÖĞÜN

1 Fincan sade kahve

20:00 AKŞAM

1 porsiyon sebze

1 kâse laktozsuz zerdeçal ve karabiberli yoğurt

3.GÜN

12:00 KAHVALTI

2 dilim az yağlı peynir

1 adet kırmızı kapya biber, 1 avuç maydanoz, 1 adet Salatalık, 2 adet ceviz ile yapılmış salata

16:00 ARA ÖĞÜN

1 Fincan yeşil çay

20:00 AKŞAM

1 Su bardağı laktozsuz kefir

10 adet çilek

1 ince dilim ananas

1 yemek kaşığı chia tohumu

Tarçın

Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketebilirsiniz.Güne mutlaka 2 bardak su içerek başlayınız. Kahvaltı öğününe kadar metabolizmanızı canlı tutmak için sade kahve, su, yeşil çay içebilirsiniz. Aralarda ve akşam yemeğinden sonra çeşitli bitki çayları ve yeterince su içmeyi ihmal etmeyiniz. Günde 2,5 – 3 litre su tüketiniz.

Diyet Listesi Kaynak: BBC Türkçe, Meltem Şarkışlalı