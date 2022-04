IF diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralık oruç diyeti (IF) nasıl yapılır? Nilay Keçeci'den aralıklı oruç diyeti listesi!

ARALIK, IĞDIR (Haberler.com) - Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır soru Su gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Halk arasında aralıklı oruç olarak geçen IF diyetinin açılımı ise "Intermittent Fasting" olarak geçmektedir. IF diyeti yöntemi gittikçe daha fazla yaygınlaşıyor. Peki, Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç diyeti saatleri ve listesi... IF diyeti nedir?

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR? IF DİYETİ NEDİR?

16/8 aralıklı oruç, yiyecek ve kalorili içeceklerin tüketimini kişinin hayatına göre günde 8 saatlik bir yeme penceresinde sınırlayan ve kalan 15-16 saat boyunca da yiyeceklerden uzak durmayı ve kalorisiz içeceklerle geçirilecek bir orucu kapsar.

Şeker hastaları için geliştirilen IF diyeti, kişiye özel olarak yorumlanmaktadır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Keçeci, IF diyeti nasıl yapılır? sorusunun yanıtını Haberler.com'a özel olarak açıkladı.

Aralıklı oruç şekilleri:

16-8 diyetinde günün 16 saati oruç tutmak, yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12 ile akşam 8 arası tercih ediliyor.

5-2 diyetinde haftanın arka arkaya olmayan iki günü, günlük alınması gereken kalorinin sadece yüzde 25'i alınıyor.

24 saatlik oruçta da haftanın ya da ihtiyaca göre sadece ayın bir günü hiçbir şey yenmiyor.

Alınan kaloriyi sınırlamak genelde kilo vermeye yardımcı oluyor

Aralıklı orucu deneyenler, kilo vermek için çok iyi bir yöntem olduğunu söylüyor. 2017'de Annual Review of Nutrition (Yıllık Beslenme Değerlendirmesi) isimli dergide yer alan araştırma özetine göre de, bu yöntemi deneyen 16 kişiden 11'i kilo vermeyi başardı.

İngiliz Diyetisyenler Birliği'nin sözcüsü Diyetisyen Doktor Linia Patel, "Bunun sebebi aslında basit matematik, zira aldığınız kaloriyi azaltmış oluyorsunuz" diyerek açıklıyor.

Ancak aynı araştırmaya göre aralıklı oruç yöntemlerinden bazıları tavsiye edilmiyor. Bazı günler tüm gün oruç tutmak aşırı açlığa sebep oluyor ve bu sebeple pratik bir uygulama olarak görülmüyor.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİYLE KİLO VERENLERİ YORUMLARI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Keçeci, aralıklı oruç diyetiyle kilo verenlerin yorumlarını da haberler.com'a açıkladı. Vücudun alışık olmadığı bir sistem olan IF diyetinin kişiye özel olarak uygulandığında çok faydalı olduğunun da altını çizdi.

'İnsanlar kuralları sever'

Diyetisyen doktor Patel'e göre, insanlara sağlıklı ve dengeli beslenmeleri gerektiğini söylemek yeterli olmuyor:

"İnsanları kuralları sever. Biraz disipline girmek ve hiçbir şey yemeyeceğimiz belli sürelerin olması olumlu bir şey."

Yağ, şeker ve karbonhidrat gibi besinlerin yasak olduğu birçok diyetin aksine, aralıklı oruçta hiçbir yiyecek bu kadar katı şekilde yasak değil. Önemli olan tek şey zamanlama. Muhtemelen bu sebeple insanlara daha kolay ve çekici geliyor.

26 yaşındaki gazeteci Shanae Dennis için de öyle olmuş:

"Aralıklı oruca başladım çünkü gerçekten hızlı, basit ve uygulaması kolay bir diyet istiyordum. Sadece 12 ile 8 arasında bir şeyler yiyerek kilo vermek çok kolaydı, bu sebeple ilgimi çekti.

"Başlangıçta bu aralıkta ne istersem yiyebileceğimi düşünüyordum. Ancak bir süre sonra bu diyetin de işe yaraması için sağlıklı yemek zorunda olduğumu fark ettim."

Yeterli lif, vitamin ve mineral için bolca meyve ve sebze yenmesi de öneriliyor

ARALIKLI ORUÇ DİYET LİSTELERİ - IF DİYETİ LİSTESİ

Alternatif aralıklı oruç diyet listesi;

1. GÜN

12:00 KAHVALTI

2 yumurta

2 dilim ananas

16:00 ARA ÖĞÜN

1 Yarım su bardağı laktozsuz sütlü yeşil çay

20:00 AKŞAM

100 gram ızgara somonlu salata

2.GÜN

12:00 KAHVALTI

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı laktozsuz yoğurt

1 dilim ananas

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Tarçın

16:00 ARA ÖĞÜN

1 Fincan sade kahve

20:00 AKŞAM

1 porsiyon sebze

1 kâse laktozsuz zerdeçal ve karabiberli yoğurt

3.GÜN

12:00 KAHVALTI

2 dilim az yağlı peynir

1 adet kırmızı kapya biber, 1 avuç maydanoz, 1 adet Salatalık, 2 adet ceviz ile yapılmış salata

16:00 ARA ÖĞÜN

1 Fincan yeşil çay

20:00 AKŞAM

1 Su bardağı laktozsuz kefir

10 adet çilek

1 ince dilim ananas

1 yemek kaşığı chia tohumu

Tarçın

Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketebilirsiniz.Güne mutlaka 2 bardak su içerek başlayınız. Kahvaltı öğününe kadar metabolizmanızı canlı tutmak için sade kahve, su, yeşil çay içebilirsiniz. Aralarda ve akşam yemeğinden sonra çeşitli bitki çayları ve yeterince su içmeyi ihmal etmeyiniz. Günde 2,5 – 3 litre su tüketiniz.

Diyet Listesi Kaynak: BBC Türkçe, Meltem Şarkışlalı

