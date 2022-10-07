İstanbul toplu taşıma araçları her gün yüzbinlerce kişi tarafından kullanılmakta. İstanbulkart ile İstanbul toplu taşımaları kullanan vatandaşların ulaşıma ödediği fiyat ise herkesin gündeminde. Vatandaş tarafından fazla bulunun İETT fiyatlarına zam geleceğini dair çıkan iddialar ardından vatandaş İETT zam mı geliyor? sorusunu araştırdı. Peki, İETT zam mı geliyor? İETT ücretleri arttı mı? İETT zammı ne kadar olacak? 2022 İETT güncel fiyatlar ne?

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruşluk zam yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 4.5 TL zam geldi. İBB'de basın yayın halkla ilişkiler alanında görev yapan Murat Ongun da fiyatlara tepki göstererek, "Sadece son 3 günde mazotun litre fiyatı 4.5 lira arttı. İETT otobüsleri 1 günde 600.000 litre mazot tüketiyor'' dedi. Ongun'un bu açıklaması ''İETT'ye zam mı yapılacak?'' iddialarını da beraberinde getirdi. Peki, İETT zam mı geliyor? İETT ücretleri arttı mı? İETT zammı ne kadar olacak? 2022 İETT güncel fiyatlar ne?

İETT ZAM MI GELİYOR?

İBB yetkilisi Murat Ongun sosyal medya hesabından , ''Mazota bu gece yarısı gelecek zamla; sadece son 3 günde mazotun litre fiyatı 4.5 lira artmış olacak. İETT otobüsleri 1 günde 600.000 litre mazot tüketiyor'' dedi. Ongun'un bu paylaşımı İETT'ye yakın zamanda zam yapılabileceği iddialarını da güçlendirdi. Murat Ongun'un paylaşımı ise şöyle;

İETT'YE NE ZAMAN ZAM YAPILMIŞTI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu yılın nisan ayında olağanüstü toplantısında; elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilmişti. Bu zammın ardından İstanbul'da elektronik bilet fiyatı 7,67 TL ,öğrenci indirimli bilet ücreti 3,74 TL olmuştu.