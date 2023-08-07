İstanbul halkının merakla beklediği İETT toplu taşıma ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündemde. Yapılacak olan zam miktarı ve tarihi merak konusu oldu. Peki, İETT zam geldi mi? İETT toplu taşımaya ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

İstanbul'da toplu taşımaya yapılacak zam araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi toplu taşımaya gelecek zamlarla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından toplu taşımaya yapılacak zam araştırılmaktadır. Toplu taşıma zammı gündemiyle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi 8 Ağustos Salı günü bir araya gelerek toplu taşımaya yapılacak zammı görüşecekler. Peki, İETT zam geldi mi? İETT toplu taşımaya ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...

İETT ZAM GELDİ Mİ?

Geçtiğimiz ay toplu taşıma zammı gündemiyle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), tarafların anlaşma sağlayamaması nedeniyle karar alamamıştı. Toplu taşımaya yüzde 57 zam isteyen İBB ile yüzde 40 zam teklif eden bakanlık temsilcileri orta yolu buldu. Yarın gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi tarafların yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda anlaştığı öne sürüldü. Yüzde 45'lik zam kabul edilirse tam bilet 14,35 TL, öğrenci 7 TL olacak. Aylık abonman ise 1.126 TL'ye, öğrenci abonmanı ise 203 TL'ye çıkacak.

İETT TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

27 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep etmişti. Ancak her iki teklifi de fazla bulan bakanlık temsilcileri yüzde 40 zam önermişti. Tarafların anlaşamaması nedeniyle zam ağustos ayına ertelenmişti. UKOME'nin bir sonraki toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Halk TV'de yer alan habere göre, bakanlık temsilcileri ile İBB'nin yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda uzlaştığı öne sürüldü.

ABONMAN ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 45'lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL'den bin 126 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 203 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 14,35 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 58 TL olacak.