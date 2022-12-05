İETT Tramvay kazası nerede oldu? SON DAKİKA! İETT Alibeyköy Tramvay kazası yaralı, ölü var mı?

5 Aralık günü Eyüpsultan'da gerçekleşen kazanın detayları merak ediliyor. İETT Tramvay kazası nerede oldu? sorusu aratılanlar arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza vatandaşları korkuttu. İETT Tramvay kazası nerede oldu? SON DAKİKA! İETT Tramvay kazası yaralı, ölü var mı? İşte detaylar....

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 4'ü ağır, 19 yaralı var

Sabah saatlerinde meydana gelen İett, tramvay kazası vatandaşları korkuttu. Arama motorlarında İETT Tramvay kazası nerede oldu? SON DAKİKA! İETT Tramvay kazası yaralı, ölü var mı? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

İETT TRAMVAY KAZASI NEREDE OLDU?

5 Aralık günü sabah saatlerinde İETT ile tramvay kaza yaptı. Eyüpsultan'da Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Son gelen bilgilere göre yaralılar var. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgede çalışmaları sürdürüyor. Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.