İstanbul halkının merakla beklediği İETT yeni tarife zammı ne zaman başlayacağı sorusu gündemde. 2023 yılında uygulanacak yeni akbil tarife zammının ne zaman geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki, İETT toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? 2023 yeni akbil tarife zam ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

8 Ağustos Salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma zammı gündemiyle toplanacak. Taraflar arasında gerçekleşecek toplantı öncesinde toplu taşımanın yeni tarifesine ilişkin zam iddiaları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından İETT toplu taşıma zammının ne zaman başlayacağı araştırılmaktadır. Yeni tarifenin ne zaman geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki, İETT toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? 2023 yeni akbil tarife zam ne zaman geçerli olacak? Detaylar haberimizde...

İETT TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplu taşımaya yüzde 57 zam isteyen İBB ile yüzde 40 zam teklif eden bakanlık temsilcileri orta yolu buldu. Yarın gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi tarafların yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda anlaştığı öne sürüldü. Yüzde 45'lik zam kabul edilirse tam bilet 14,35 TL, öğrenci 7 TL olacak. Aylık abonman ise 1.126 TL'ye, öğrenci abonmanı ise 203 TL'ye çıkacak.

TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

27 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep etmişti. Ancak her iki teklifi de fazla bulan bakanlık temsilcileri yüzde 40 zam önermişti. Tarafların anlaşamaması nedeniyle zam ağustos ayına ertelenmişti. UKOME'nin bir sonraki toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Halk TV'de yer alan habere göre, bakanlık temsilcileri ile İBB'nin yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda uzlaştığı öne sürüldü.

AYLIK ABONMAN NE KADAR OLACAK?

Yüzde 45'lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL'den bin 126 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 203 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 14,35 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 58 TL olacak.