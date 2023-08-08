İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. İETT tam, öğrenci AKBİL fiyatları ne kadar? Ağustos 2023 İstanbulKart aylık abonman metrobüs, metro, otobüs fiyat listesi gündeme geliyor. Peki, İETT tam, öğrenci AKBİL fiyatları ne kadar? Ağustos 2023 İstanbulKart aylık abonman metrobüs, metro, otobüs fiyatı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İETT tam, öğrenci AKBİL fiyatları ne kadar? Ağustos 2023 İstanbulKart aylık abonman metrobüs, metro, otobüs fiyatıları merak ediliyor. İETT ne kadar zam yapıldığı gündeme geliyor. İETT tam, öğrenci AKBİL fiyatları ne kadar? Ağustos 2023 İstanbulKart aylık abonman metrobüs, metro, otobüs fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

İETT TAM, ÖĞRENCİ AKBİL FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

AĞUSTOS 2023 İSTANBULKART AYLIK ABONMAN METROBÜS, METRO, OTOBÜS FİYATI

Zamla birlikte 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, 4,83 TL olan öğrenci ise 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs ücreti ise 22,25 TL oldu. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. 40 TL olan indi-bindi 75 TL'ye çıktı. Sarı taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına yazan ücret ise 12,89 lira oldu.

Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu.

VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.