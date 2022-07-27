İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girenler kim, şoför kim?

Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren otobüs şoförü ve ve eski sevgilisini geçen E.A. cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin savcılığa verilmesi üzerine şoför ve sevgilisi gözaltına alındı. Peki, İETT otobüsünde cinsel ilişkiyegirenler kim?

İETT OTOBÜSÜNDE CİNSEL İLİŞKİYEGİRENLER KİM?

Savcılık, sokak ortasında bekletilen otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdikleri sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve eski sevgilisi N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.