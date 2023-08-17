İETT otobüsü denize düştü! Son dakika Eminönü İETT otobüs kazası olayı ölen, yaralı var mı?
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17 Ağustos günü sabah saatlerinde meydana gelen olay endişe yarattı. Eminönü- Haliç Metro İETT Durağında bulunan otobüsün denize düşmesinin ardından Eminönü otobüs olayı ölen, yaralı var mı? sorusu araştırıldı.
İstanbul'da akılalmaz bir kaza yaşandı. Eminönü'nde otobüsün denize düşmesinin ardından olayın detayları merak edildi. Arama motorlarında ise Eminönü otobüs olayı ölen, yaralı var mı? sorusu araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.
Eminönü- Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi.
İstanbul'da akılalmaz bir kaza yaşandı. Eminönü'nde içinde yolcu bulunmadığı öğrenilen İETT otobüsü denize düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.