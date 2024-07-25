İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin, Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. Vatandaşlar, öğrenci bilet ücretinin ve aylık abonmanın ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu?

ÖĞRENCİ ABONMANI NE KADAR OLDU?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin, Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İETT ZAMLI FİYATLAR

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.