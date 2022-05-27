İETT Genel Müdürü kim? İETT müdürü kimdir, hayatı ve biyografisi! - Haberler

İett genel müdürü kim merak ediliyor. BB Başkanı İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulunduğu Van'da bir vatandaş ile İETT otobüslerine yapılan zamlar hakkında sohbet ederken İETT müdürünü aradı ve bilet fiyat hakkında bilgi aldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar İETT genel müdürü kim merak etti. Peki, İETT müdürü kimdir? İşte İETT müdürü kim sorusunun yanıtı haberimizde...

İETT GENEL MÜDÜR KİM?

İETT Genel Müdürü Alper Bilgilidir. Alper Bilgili, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı zamanda araştırma görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde Ulaşım Mühendisliği alanında ve "Akıllı Ulaşım Sistemleri" konusunda tamamladı. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde MBA İşletme yüksek lisans eğitimi aldı. Bilgili, iş yaşamına 1999 yılında Omsan Lojistik'te başladı. Sonra 2002-2005 yılları arasında Arkas Lojistik ve Aras Kargo firmalarında çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra 2005-2019 yılları arasında Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında Genel Müdür olarak görev yaptı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi ve IRU tarafından verilen CPC (profesyonel mesleki yetkinlik) Belgesi sahibidir. 2011 Yılında IRU tarafından verilen "Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi", 2013, 2015, 2017 yıllarında ise Atlas "Yılın Karayolu Taşımacılığı Yöneticisi" Ödülleri'ne sahiptir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuğu vardır.

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