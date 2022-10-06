6 Ekim tarihinin gelmesi ile birçok İstanbul'un kurtuluşu için etkinlikler düzenlenmeye başladı ve düzenlenen etkinlikler ile birlikte birçok kişi İETT Bugün ücretsiz mi? Ve Metro, otobüs bugün ücretsiz mi? Sorularını merak etti. Peki, İETT Bugün ücretsiz mi? Metro, otobüs bugün ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma neden ücretsiz?

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim toplu taşıma neden ücretsiz? Bugün otobüsler neden ücretsiz?

İett Bugün ücretsiz mi? Sorusu, vatandaşlar arasında duyulan ve yayılmakta olan haberler nedeniyle gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için İETT Bugün ücretsiz mi? Metro, otobüs bugün ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma neden ücretsiz? Gibi soruları yanıtladık. Peki, İETT Bugün ücretsiz mi? Metro, otobüs bugün ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma neden ücretsiz?

İETT BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle İBB toplu taşıma araçlarını 6 Ekim Perşembe günü ücretsiz yaptı. 6 Ekim gününde toplu taşımalarda vatandaşlardan ücret alınmayacak. İBB'nin 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz duyurusu ve 6 Ekim günü için yapılacak kutlamaların duyurusu şu şekilde;