İETT araçlarının ücretiz olduğunu gören vatandaşlar İETT Bugün ücretsiz mi? Ve İETT neden ücretsiz, sebebi ne? Sorularını internet üzerinde araştırmakta. 6 Ekim tarihinde İETT'nin ücretsiz olup, olmayacağı araştırılıyor. Peki, İETT Bugün ücretsiz mi? İETT neden ücretsiz, sebebi ne? İETT Bugün saat kaça kadar ücretsiz?

İETT Bugün ücretsiz mi? İETT neden ücretsiz, sebebi ne? İETT Bugün saat kaça kadar ücretsiz?

İett Bugün ücretsiz mi? Sorusu, 6 Ekim Cuma günü İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle konu hakkında en çok merak edilkenlerden bir tanesi olarak biliniyor. Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar bugün akbillerini okuttuklarında ücretsiz yazısıyla karşılaştılar. Peki, İETT Bugün ücretsiz mi? İETT neden ücretsiz, sebebi ne? İETT Bugün saat kaça kadar ücretsiz?

İETT BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim Cuma günü İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle saat 23.59'a kadar otobüs, metrobüs, Marmaray ve vapur seferleri ücretsiz olarak kullanılabilecek. Buna göre bugün saat 23.59'a kadar İETT ücretsizdir. Her yılın 6 Ekim'i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlenmiş ve kutlanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda İETT araçları ücretsiz olarak kullanılmaktadır.

6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ardından, 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri'nin donanmaları Haydarpaşa limanı yakınlarına demir attı ve 13 Kasım 1918'de İstanbul'a giriş yaptılar. Bu, fiilen gerçekleşen bir işgaldi ve resmi olarak 16 Mart 1920'de başladı.

Ancak 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladılar. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

Tam olarak 6 Ekim 1923'te, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve böylece işgal resmen sona erdi. Toplamda, işgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. İstanbul'un kurtuluşu olarak kabul edilen bu önemli tarih, her yıl 6 Ekim'de kutlanmaya başlandı.