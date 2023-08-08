2023 yılında İstanbul'da geçerli olacak akbil ücretleri açıklandı. Toplu ulaşıma yapılan zammın ardından aylık akbil fiyatları gündemde yerini aldı ve 2023 tarife ücretleri merak ediliyor. Peki, İETT aylık abonman fiyatı tam, öğrenci ne kadar? Ağustos 2023 İETT tam aylık abonman kaç lira? İşte detaylar…

İstanbul toplu taşıma ücretlerine gelen zammın ardından "İETT aylık abonman fiyatı tam, öğrenci ne kadar? Ağustos 2023 İETT tam aylık abonman kaç lira?" soruları gündemde yer alan konuların başında yer alıyor. İşte Ağustos 2023 öğrenci akbil ücretleri...

İETT AYLIK ABONMAN FİYATI TAM, ÖĞRENCİ NE KADAR?

UKOME'de alınan karar neticesinde toplu taşımaya yüzde 51,52 zam yapıldı. Aylık abonman 777 TL'den 1.177 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 212 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 15,00 liraya öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,32'e taksi indi-bindi 40 TL'den 70 TL'ye çıktı.

Tam elektronik bilet ücreti 9,90 TL oldu.

Öğrenci elektronik bilet ücreti 4,83 TL oldu.

Öğretmen elektronik bilet ücreti 7,09 TL oldu.

Tam abonman (aylık akbil) ücreti 777 TL oldu.

Öğrenci abonman (aylık akbil) ücreti 140 TL oldu.

AĞUSTOS 2023 İETT TAM AYLIK ABONMAN KAÇ LİRA?

UKOME'de teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarifesi belirlendi. Buna göre;

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL

Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL oldu.

Öğrencilerin gözü kulağı UKOME'den çıkacak karardaydı. Uzun süren anlaşmazlıklardan sonra bugün UKOME'den karar çıktı. Alınan karara göre toplu taşımaya yüzde 51,52 zam geldi. Öğrenci abonmanı 140 TL'den 212 TL'ye çıktı.

ÖĞRENCİ AYLIK AKBİL ÜCRETLERİ AĞUSTOS 2023!

Öğrenciler İstanbul'da diğer tüm şehirlerdeki gibi indirimli şekilde toplu taşımayı kullanabiliyor. UKOME'den çıkan kararda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

Öğrenci bilet: 7,32 TL

Öğrenci abonman: 212 TL

Tam bilet: 9,90 TL

Tam abonman: 777 TL

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