İETT Araçları Detaylı Temizlikten Geçiriliyor

İstanbul'da hizmet veren tüm İETT araçları uzman ekipler tarafından detaylı olarak temizleniyor. İETT'nin 16 farklı garajında gerçekleştirilen bu çalışmalar ile araç içleri hijyen hale getirilerek yeniden sefere hazırlanıyor.

İBB'nin köklü kurumu İETT, İstanbul'un her noktasında her gün yaklaşık 6 bin 500 araç toplu taşıma hizmeti veriyor.

3 BİN 500 ARAÇ HER GÜN TEMİZLENİYOR

İETT'nin kendi filosunda yer alan ve sayısı 3 bin 500'ün üzerindeki araçlar görev sonrasında hummalı bir temizlik çalışmasına giriyor. İETT'nin 16 farklı garajında gerçekleştirilen bu çalışmalar ile otobüslerin yolcu ile ilgili olan her noktası özel temizlik ürünleri ile detaylı olarak temizleniyor ve araç içleri hijyen hale getiriliyor. Tüm bu çalışmalara ek olarak tüm araçlar tüm araçlar her ay, daha kapsamlı temizlik işleminden de geçiriliyor.