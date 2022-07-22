İngilizce dil seviyesi belirlemek için uluslararası alanda geçerliliğe sahip bir sınav sistemidir. 1989 yılında başlatılan sınav Cambridge Üniversitesi Yabancılar için İngilizce Sınav Merkezi, British Council ve IDP Education tarafından düzenlenmektedir. Peki, İELTS sınav ücreti ne kadar? İELTS sınavı başvuru ve kayıt koşulları neler? İşte detaylar haberimizde...

İELTS NEDİR?

IELTS (İngilizce: International English Language Testing System, Türkçe: Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi), İngilizce dil seviyesi belirlemek için uluslararası alanda geçerliliğe sahip bir sınav sistemidir. 1989 yılında başlatılan sınav Cambridge Üniversitesi Yabancılar için İngilizce Sınav Merkezi, British Council ve IDP Education tarafından düzenlenmektedir.

Sınav iki türde yapılmaktadır: akademik ve genel amaçlı. Akademik sınav İngilizce konuşulan bir ülkede üniversite eğitimi almak veya mesleklerini icra etmek isteyenler için gereklidir. Genel amaçlı sınav ise akademik olmayan çalışma, staj veya göçmenlik başvuruları için gereklidir.

IELTS Avustralya, İngiltere, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'daki akademik kurumların neredeyse tamamı tarafından kabul edilirken ABD'de çoğu kurum tarafından onaylanmaktadır. Sınav Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'ya göçmenlik başvurusu yapanlar için zorunludur.

Sınavda başarısız olma durumu yoktur. Sınav sonucu 1 (bilgisi yok) ile 9 (uzman) arasında değişen seviye belirleme üzerine kurulmuştur. Üzerinden iki yıl geçmiş olan sınav sonuçları geçersiz sayılmaktadır.

IELTS yüksek eğitim ve göçmenlik başvurusu için dünyadaki en popüler sınavdır. 2009 yılında sınava 130 farklı ülkede 1.4 milyon kişi başvurmuştur.

BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI

Sınava başvuru için öncelikle kimlik belgenizi ve pasaportunuzu online kayıt sistemine kayıt etmeniz gerekir. Pasaportunuzun geçerlilik süresi geçmemiş olmalıdır. IELTS sınavına başvuru için öncelikle www.britishcouncil.org.tr sitesinden öncelikle kayıt oluşturmanız gerekli.

Kayıt için britishcouncil'in web sayfasında kayıt yapıyorsunuz. Kayıt sonrasında sınava başvurmak için hangi sınav modülünün size uygun olduğunu belirlemek için takeielts.britishcouncil adresinden giriş yapıp kontrol sağlayabilirsiniz.

Tüm IELTS sınavları kontenjanla sınırlıdır. British Council in online kayıt sistemine dahil olduğunuzda sınav tarihleri ve kontenjan sayıları ile ilgili de güncel bilgiler edinebilirsiniz. Sınav tarihi belirlediğinizde bu tarihi değiştiremeyeceğiniz için tarih belirlerken kendinizle alakalı bütün unsurları düşünün. IELTS sınav tarihi, yerleri hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz dates fees locations sayfasından kontrol edebilirsiniz.

İELTS SINAV GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

IELTS Sınavını bilgisayar üzerinden çözmek istiyorsanız ücreti 1950 TL, kağıt/kalemle sınav olmak istiyorsanız ücreti 1950 TL dir. Sınav ücreti kura göre değişmektedir. 1 Nisan 2022 itibariyle 1950 TL olan sınav ücreti, kurdaki artış sebebiyle güncellenebilir. Sisteme belgelerinizi istendiği şekilde yükledikten sonra ki 18 yaş altında adaylar için muvafakatname belgesinin de yüklenmesi gerekir sonrasında ödeme aşamasına geçilir. Ödeme aşamasında kayıt esnasında kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Veya kayıt esnasında "Pay Later " seçeneğini seçerek iki gün içerisinde British Council in resmi sitesindeki banka bilgilerine havale/eft veya herhangi bir İş Bankası şubesine giderek sınav ücretini transfer edebilirsiniz.

Kayıtdan sonra tarafınıza British Council sınav departmanından sınavdaki yerinizin ayrıldığını bildiren bir e-posta alırsınız. Sınav tarihinizden 10 gün öncesine kadar sınav departmanı kaydınızı onaylar. Eğer bu e-postayı almazsanız sınav departmanı ile mutlaka iletişime geçin.

IELTS İADE-DEĞİŞİKLİK KOŞULLARI NELERDİR?

Eğer kaydınızı sınav tarihine 5 haftadan daha uzun bir süre önce iptal etmek istiyorsanız sınav ücretiniz herhangi bir kesintiye uğramadan iade edilir. Sınav tarihini de yine aynı şekilde 5 haftadan daha uzun bir süre varken herhangi bir ek belge sunmadan ve fark ücreti ödemeden değiştirebilirsiniz. Sınav tarihine 5 haftadan daha az bir süre kala iptal etme durumuna girerseniz ücretin tamamını geri almak için haklı gerekçenizi bir takım belgelerle desteklemeniz gerekir. Eğer destekleyici belge sunuyorsanız (sağlık raporu, vefat belgesi,…..vb) 225 tl bir idari masraf düşülür ve kalan miktar tarafınıza iade olur.

Sınav tarihini 5 haftadan daha az bir süre kala değiştirmek isterseniz değişiklik talebini haklı gerekçelerle belgelemek durumundasınız şayet neden sınav tarihini değiştirmek istediğinize dair bir belge sunamazsanız tarih ile ilgili bir değişiklik yapılmayacaktır. Eğer belge sunarsanız bu durumda 225 TL idari masraf bedeli yatırmanız gerekmektedir.

IELTS SINAV KURALLARI NELERDİR?

Sınav günü dünya çapında bir uygulama olan fotoğraf çekimi yapılır. Şayet red edersiniz sınava giremezsiniz ve her türlü erteleme ve itiraz hakkını yitirirsiniz. Aynı zamanda sınava gelirken yanınızda online başvuru aşamasında kullandığınız kimlik belgesi ve pasaport belgesini yanınızda getirmek zorundasınız.

IELTS PUANLAMA SİSTEMİ NASILDIR?

IELTS puanlamada 9'lu bant sistemi kullanılır.4 bölümün puan sonuçlarının aritmetik ortalaması ve çıkan sonuç IELTS puan sonucudur.

IELTS sınav sonucunda geçti veya kaldı gibi bir sonuç söz konusu değildir. Kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda sizden farklı bölümün puanını isteyebilir. IELTS sınavına gitmek istediğiniz bölümü netleştirdikten sonra çalışma takvimi belirleyerek hazırlanırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü hukuk, tıp, psikoloji gibi bölümler daha fazla dil kullanacağınız için IELTS sınav sonucu teknik bölümlere göre daha yüksek olmayı gerektirir. Puanlar ve karşılıkları şöyledir; 9-Uzman kullanıcı,8-Çok iyi kullanıcı 7-İyi Kullanıcı 6-Yeterli puan 5-Makul Puan 4-Sınırlı kullanıcı 3-Son derece sınırlı kullanıcı 2-Kesintili kullanıcı 1- Aday dili kullanamıyor

Genelde geçerlilik skor aralığı 5.5 ila 7 arasıdır .

IELTS SINAV SONUÇLARI NE KADAR SÜREDE AÇIKLANIR?

Sınav sonucu sınavınızdan 13 takvim günü sonrasında açıklanır. Sınav sonuç belgesini TRF(Test Report Form) kaybederseniz yeniden tarafınıza belge çıkarılmaz. Sadece talep eden kuruma veya işyerine belli bir ücret karşılığında gönderilir.