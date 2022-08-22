IELTS sınav ücreti ne kadar 2022? IELTS sınav tarihleri ne zaman?

Her yıl birçok kişinin girdiği sınav olan IELTS hakkında bilgi arayan kişiler artmaya başlamaktadır. Yurtdışında eğitim almak isteyen ve kullanılan dili İngilizce olan yabancı ülkelerdeki üniversiteler için zorunlu olan yabancı dil sınavı olan IELTS , yurtdışı eğitimi dışında göçmenlik başvuruları için de gereklidir. Peki, IELTS sınav ücreti ne kadar? IELTS sınav tarihleri ne zaman?

Dünya genelinde birçok kuruluş tarafından kabul gören İngilizce yeterlilik sınavı olan IELTS , her yıl birçok kişi tarafından başvurulan bir İngilizce dil sınavıdır. İngilizce yeterliliğinizi 4 adımda test eden sınavda dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümleri vardır. Sınava giren kişiler bu 4 adımdan da değerlendirilir. Akademik ve genel olarak iki türe ayrılmaktadır. IELTS sınavına girecek kişilerin merak ettiği konular ise IELTS sınav ücreti ne zamanıdır. Peki, IELTS sınav ücreti ne kadar?

IELTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2022?

22 Ağustos 2022 tarihindeki güncel IELTS ücreti 2400 TL olarak belirlendi. Gireceğiniz sınav türüne bağlı olarak sınav ücretinde değişiklik olmaktadır.

Kağıt üzerinden ve bilgisayarlı olan IELTS sınav ücreti 2400 TL iken,

IELTS Life Skills A1 ve Life Skills B1 sınav ücreti 2700 TL'dir.

Bilgisayar üzerinden olan IELTS UKVI sınavı ise 2815 TL'dir.

Döviz kurundaki artış ve azalmalar nedeniyle fiyatlar zamanla değişiklik göstermektedir.

IELTS SINAV TARİHLERİ

Geçtiğimiz tarihler dışında 22 Ağustos 2022 tarihi itibariyle önümüzdeki IELTS sınav tarihleri şu şekildedir;

27 Ağustos 2022 Cumartesi günü (Academic)

3 Eylül 2022 Cumartesi günü (Academic ve General Training)

10 Eylül 2022 Cumartesi günü (Academic)

15 Eylül 2022 Perşembe günü (Academic)

24 Eylül 2022 Cumartesi günü (Academic ve General Training)

8 Ekim 2022 Cumartesi günü (Academic ve General Training)

13 Ekim 2022 Perşembe günü (Academic)

22 Ekim 2022 Cumartesi günü (Academic)

29 Ekim 2022 Cumartesi günü (Academic ve General Training)

10 Kasım 2022 Perşembe günü (Academic ve General Training)

19 Kasım 2022 Cumartesi günü (Academic ve General Training)

26 Kasım 2022 Cumartesi günü (Academic)

3 Aralık 2022 Cumartesi günü (Academic ve General Training)

8 Aralık 2022 Perşembe günü (Academic)

10 Aralık 2022 Cumartesi günü (Academic)

17 Aralık 2020 Cumartesi günü (Academic ve General Training)