IELTS (International English Language Testing System) ve TOEFL (Test of English as a Foreign Language), uluslararası geçerliliği olan ve İngilizce dil yeterliliğini ölçmeye yönelik sınavlardır. Öğrencilerin akademik kariyerlerinde bir basamak niteliğinde olan bu sınavlar İELTS sınav ücreti 2023 ne kadar, kaç dolar? İELTS, TOEFL kaç TL, kaç dolar? Sorularıyla araştırılıyor. İşte en son gelişmeler…

Her iki sınav da İngilizce öğrenenlerin dil becerilerini değerlendirmek, eğitim amaçları, iş başvuruları ve göçmenlik gibi farklı amaçlar için kullanılır. Özellikle yurt dışına eğitim amaçlı gitmek isteyen öğrencilerin aklındaki sorulardan biri de İELTS sınav ücreti 2023 ne kadar, kaç dolar? İELTS, TOEFL kaç TL, kaç dolar? Oluyor. İşte detaylar…

İELTS SINAV ÜCRETİ 2023 NE KADAR, KAÇ DOLAR?

IELTS, İngilizce konuşulan ülkelerdeki üniversitelere kabul edilme, göçmenlik başvuruları, çalışma vizesi almak veya İngilizce dil yeterliliğinizi belgelemek için kullanılan bir sınavdır.

18 Eylül 2023 tarihli güncel sınav ücretleri aşağıdaki gibidir.

IELTS Academic – sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) TRY 4,500 ₺

– sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) IELTS General Training – sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) TRY 4,500 ₺

– sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) IELTS for UKVI Academic – sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) TRY 5,160 ₺

– sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) IELTS for UKVI General Training – sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) TRY 5,160 ₺

– sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) IELTS Life Skills – sınav merkezinde (Bilgisayarlı ve kağıt üzerinden) TRY 4,800 ₺

TOEFL SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2023?

TOEFL iBT sınav ücretleri, katılımcının bulunduğu ülkeye göre değişmektedir. Türkiye'de TOEFL iBT sınavının ücreti 157 Amerikan Dolarıdır. Sınav ücreti ödemeleri, sadece banka kartları veya kredi kartları aracılığıyla Amerikan Doları cinsinden yapılabilir. Türk Lirası ile ödeme kabul edilmemektedir.

Sınav tarihini değiştirmek isteyen adaylar, sınavdan dört gün önceye kadar başvuruda bulunmalıdır. Sınav tarihinde değişiklik yapmak isteyen adaylar ekstra 60 Amerikan Doları ödemelidirler.

Eğer sınavdan vazgeçme kararı alınırsa, bu kararı da yine sınavdan dört gün önceye kadar bildirmek gerekmektedir. Sınavı iptal eden kişilere ödedikleri ücretin yarısı iade edilirken, tamamı geri ödenmemektedir.

Bu nedenle, TOEFL iBT sınavı için başvuru yapmadan önce sınav ücretleri ve değişiklik/iade politikaları hakkında TOEFL resmi internet sitesinden güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir.

IELTS SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

IELTS sınavına kayıt ücreti ödemesi üç farklı şekilde yapılabilir:

Kredi kartıyla online olarak

IELTS'e herhangi bir IDP IELTS ofisimizde kaydolduysanız nakit olarak

Banka havalesi ile

IELTS YENİDEN DEĞERLENDİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Eğer IELTS sonucunuzdan memnun değilseniz, sınavınızın tekrar değerlendirilmesini talep edebilirsiniz. Bu talep, sınava girdiğiniz tarihten sonra 6 hafta için geçerli olacaktır ve bu talebe Enquiry on Result (EOR) denilmektedir.

EOR sürecinin başlaması için 160 Avustralya Dolarının o günkü Merkez bankası alış kurunun Türk Lirası karşılığı olacak şekilde bir ücreti olduğunu ve ister IELTS'in bir bölümünü isterse tüm sonucunuzun tekrar değerlendirilmesini talep edin, bu fiyatın aynı olacağını unutmayınız. Eor talebinizi yaptıktan sonra talebin iptali söz konusu değildir. Sınavınızın üzerinden 6 haftanın geçtiği durumlarda, yeniden değerlendirilme talebi kabul edilmeyecektir. EOR sonucunda, skorunuz ya aynı kalır ya da yükselir. Eğer EOR sonucunuz skorunuzu yükselttiyse, ödemiş olduğunuz EOR ücretinin tamamı sizlere geri verilir ve sizlere yeni skorunuzla beraber TRF sonucu verilir.