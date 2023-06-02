İdris Şahin kimdir? Milletvekili İdris Şahin kaç yaşında, nereli? İdris Şahin hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda merak edilmekte olan isimler arasında İdris Şahin'da yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde İdris Şahin kimdir? Araştırılmakta. Peki, İdris Şahin kimdir? Göksu Öngören kaç yaşında, ne iş yapıyor? Göksu Öngören hayatı ve biyografisi!

İdris Şahin kimdir? Sorusu, İdris Şahin hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için İdris Şahin kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, İdris Şahin kimdir? Göksu Öngören kaç yaşında, ne iş yapıyor? Göksu Öngören hayatı ve biyografisi!

İDRİS ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Çankırı'da doğdu.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında uzman olup, serbest avukatlık yapmaktadır.

İki Dönem Çankırı Baro Başkanlığı görevinde bulundu.

24. Dönem milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti'den Çankırı milletvekili olarak seçilmiş. Bu süreçte birçok önemli araştırma komisyonlarının sözcüsü olarak görev aldı ayrıca Anayasa Komisyonu başkanvekilliği görevinde bulundu.

9 Mart 2020'de DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Bu tarihten itibaren DEVA Partisi Seçim İşlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve parti sözcülüğü görevlerini devam ettirmekte.

Evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.