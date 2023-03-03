İdris Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İdris Şahin'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İdris Şahin geliyor. Peki, İdris Şahin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, hangi üniversite mezunu, evli mi? İdris Şahin'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz...

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, İdris Şahinkimdir, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

İDRİS ŞAHİN KİMDİR?

İdris Şahin (d. 18 Mart 1974 , Çankırı), Türk siyasetçi.

Yaşamı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Türk Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanında uzman olup, serbest avukatlık yaptı. İki dönem Çankırı Baro Başkanlığı, üç dönem Türkiye Barolar Birliği üst kurul delegeliği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Anadolu Barolarının birlikte hareket etmesinde aktif rol oynadı. HSYK'nın yapısının değiştirilmesi ve sivil anayasa ile ilgili çalışmaları yazılı ve görsel basında yer aldı. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Siyasi kariyeri

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti'den 24. Dönem Çankırı Milletvekili seçildi.

9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

9 Mart 2020 tarihinden beri Demokrasi ve Atılım Partisi'nin sözcülüğünü yapmaktadır.