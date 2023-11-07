Geçen hafta İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, hangi partiye geçtiği gündeme geliyor. İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İdris Nebi Hatipoğlu hangi partiye geçti?

İdris Nebi Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İdris Nebi Hatipoğlu hangi partiye geçtiği araştırılıyor. Partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, hangi partiye geçtiği gündeme geliyor. İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İdris Nebi Hatipoğlu hangi partiye geçti? Detaylar haberimizdedir…

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

İdris Nebi Hatipoğlu, geçmiş yıllarda Eskişehirspor Spor Kulübü'nün Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Medya sektöründe faaliyet gösterin İdris Nebi Hatipoğlu, sanayici, iş insanı olarak kariyerini sürdürmektedir. Aynı zamanda, İYİ Parti Eskişehir 28. dönem milletvekili adayıdır.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

Geçen hafta İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.