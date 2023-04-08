14 Mayıs öncesi partilerin milletvekilliği listeleri şekilleniyor. 9 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek listelerde son oynamalar yapılıyor. Birçok isim ise vekillik adaylığı için kulis konusu oluyor. Parlamento ve yürütmenin eski üyelerinden İdris Naim Şahin de o isimlerden biri. Peki, İdris Naim Şahin hangi partiden aday olacak? İdris Naim Şahin hangi partiden milletvekili adayı olacak?

Seçime kısa süre kalmasıyla beraber milletvekili adayları merak edildi. AK Parti'den istifa ettikten sonra Saadet Partisi'ne geçip aday olduğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yeniden siyasete adım atıyor. Arama motorlarında ise İdris Naim Şahin hangi partiden aday olacak? İdris Naim Şahin hangi partiden milletvekili adayı olacak? soruları aratılıyor.

İDRİS NAİM ŞAHİN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAK?

AK Parti'den istifa ettikten sonra Saadet Partisi'ne geçip aday olduğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yeniden siyasete adım atıyor. Şahin'in İyi Parti'den Ordu 1. sıra Milletvekili adayı olarak listelerde yer alacağı belirtildi.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Saadet Partisi'ne geçen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Şahin beklenen sonucu alamadı. AK Parti'nin yüzde 56,93 ile kazandığı seçimlerde yüzde 26,14'te kalan Şahin, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK

Şahin bu kez parlamentoya dönmek için harekete geçti. Eski bakan, Saadet'te yaşadığı başarısızlığın ardından dümeni İyi Parti'ye kırdı. Şahin'in Ordu'dan İYİ Parti 1. sıra Milletvekili adayı olacağı belirtildi.