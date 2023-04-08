Üye Girişi
Haberi Paylaş
İdris Naim Şahin hangi partiden aday olacak? İdris Naim Şahin hangi partiden milletvekili adayı olacak?

İdris Naim Şahin hangi partiden aday olacak? İdris Naim Şahin hangi partiden milletvekili adayı olacak?

Gündem Haberleri

14 Mayıs öncesi partilerin milletvekilliği listeleri şekilleniyor. 9 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek listelerde son oynamalar yapılıyor. Birçok isim ise vekillik adaylığı için kulis konusu oluyor. Parlamento ve yürütmenin eski üyelerinden İdris Naim Şahin de o isimlerden biri. Peki, İdris Naim Şahin hangi partiden aday olacak? İdris Naim Şahin hangi partiden milletvekili adayı olacak?

İdris Naim Şahin'in parlamentoya dönme planı! İşte aday olacağı konuşulan parti ve ilİdris Naim Şahin'in parlamentoya dönme planı! İşte aday olacağı konuşulan parti ve il
İYİ Parti İl Teşkilatı'nda atama krizi! İlçe başkanı zehir zemberek sözlerle istifa ettiİYİ Parti İl Teşkilatı'nda atama krizi! İlçe başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
İYİ Partili Aytun Çıray: Meclis'te çoğunluğu sağlayamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olurİYİ Partili Aytun Çıray: Meclis'te çoğunluğu sağlayamazsak Kılıçdaroğlu topal ördek olur

Seçime kısa süre kalmasıyla beraber milletvekili adayları merak edildi. AK Parti'den istifa ettikten sonra Saadet Partisi'ne geçip aday olduğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yeniden siyasete adım atıyor. Arama motorlarında ise İdris Naim Şahin hangi partiden aday olacak? İdris Naim Şahin hangi partiden milletvekili adayı olacak? soruları aratılıyor.

İDRİS NAİM ŞAHİN HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAK?

AK Parti'den istifa ettikten sonra Saadet Partisi'ne geçip aday olduğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yeniden siyasete adım atıyor. Şahin'in İyi Parti'den Ordu 1. sıra Milletvekili adayı olarak listelerde yer alacağı belirtildi.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Saadet Partisi'ne geçen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Şahin beklenen sonucu alamadı. AK Parti'nin yüzde 56,93 ile kazandığı seçimlerde yüzde 26,14'te kalan Şahin, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK

Şahin bu kez parlamentoya dönmek için harekete geçti. Eski bakan, Saadet'te yaşadığı başarısızlığın ardından dümeni İyi Parti'ye kırdı. Şahin'in Ordu'dan İYİ Parti 1. sıra Milletvekili adayı olacağı belirtildi.

Seçim Sonuçları

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

İdris Naim Şahin Seçim 2023 İYİ Parti Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title