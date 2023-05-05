İdris Naim Şahin aday mı? 2023 İdris Naim Şahin milletvekili adayı mı?
Gündem Haberleri
14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İdris Naim Şahin aday mı? 2023 İdris Naim Şahin milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İdris Naim Şahin aday mı? 2023 İdris Naim Şahin milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında İdris Naim Şahin aday mı? 2023 İdris Naim Şahin milletvekili adayı mı? İdris Naim Şahin aday mı? 2023 İdris Naim Şahin milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
İDRİS NAİM ŞAHİN ADAY MI?
İdris Naim Şahin YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor.
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023