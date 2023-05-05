İdris Naim Şahin aday mı? 2023 İdris Naim Şahin milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İdris Naim Şahin aday mı? 2023 İdris Naim Şahin milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İdris Naim Şahin aday mı? 2023 İdris Naim Şahin milletvekili adayı mı? İşte detaylar...