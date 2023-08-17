Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evlilik tarihi ve nasıl tanıştıkları merak konusu oldu. İkilinin aşk hikayesi, evlilikleri ve birliktelikleri hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ne zaman evlendi? İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli nasıl tanıştı? İşte detaylar...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebek beklediği haberini İbrahim Tatlıses duyurdu. Ünlü çiftin bebek haberinin ardından ne zaman evlendikleri araştırılmaya başlandı. İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli aşk hikayesi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli tanışma hikayeleri araştırılıyor. Peki, İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ne zaman evlendi? İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli nasıl tanıştı? Detaylar haberimizde..

İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ NE ZAMAN EVLENDİ?

2020 yılında aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan ancak pandemi nedeniyle nikah masasına oturamayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 5 Kasım 2021 yılında dünyaevine girdi.

YASEMİN ŞEFKATLİ HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin bebek bekledikleri iddia edilmiş konuyla ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses ise çiftin ikiz bebek beklediklerini ilan etti. Babasının haberi yaymasına sitem eden İdo Tatlıses, Babama bir şey söylenmiyor. Ağzında bakla ıslanmıyor" dedi.