İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 24 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!
Gündem Haberleri
Türkiye genelinde etkili olan yoğun yağmur yağışı sebebiyle hayat yer yer durma noktasına gelecek kadar problem yaşatabiliyor. Bunlardan en önemlileri ise vatandaşlar için ulaşım oluyor. Vatandaşlar yağmur yağışının ardından "İDO seferleri iptal mi?" sorusunu merak ederek internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 24 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!
Türkiye'nin farklı şehirlerinde başlayan yağmur yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı şehirlerde devam etmekte olan yağmur yağışı, hafta boyunca etkisini sürdürmeye devam edecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar İDO seferlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyor ve İDO seferleri iptal mi? Sorusunu araştırıyor. Birçok farklı şekilde hayatı olumsuz etkileyen yağışlardan sonra İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 24 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!
İDO SEFELERİ İPTAL Mİ?
24 Eylül tarihinde iptal edilen İDO seferlerini öğrenmek için vatandaşlar www.ido.com.tr/sefer-saatleri adresini ziyaret ederek bilgi alabilir. Listede yer alan "Sefer Durumu" kısmı, iptal edilen seferleri göstermektedir. İptal edilen seferler "İptal Edildi" şeklinde listede belirtilmektedir.