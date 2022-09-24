İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 24 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!

Türkiye genelinde etkili olan yoğun yağmur yağışı sebebiyle hayat yer yer durma noktasına gelecek kadar problem yaşatabiliyor. Bunlardan en önemlileri ise vatandaşlar için ulaşım oluyor. Vatandaşlar yağmur yağışının ardından "İDO seferleri iptal mi?" sorusunu merak ederek internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 24 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!