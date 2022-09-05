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İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 5 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!

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İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 5 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!

Günlerdir beklenmek olan yağmur yağışı ve havanın kararması nedeniyle birçok vatandaş havanın bozulmasının ardından İDO seferleri iptal mi? Sorusunu merak etti. Birçok kişinin araştırdığı konu oldukça merak ediliyor. Peki, İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 5 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!

Haftalardır hava durumunda gözükmekte olan yağmur yağışı günlerdir vatandaşları tedirgin ediyordu. 5 Eylül tarihinde havanın bulutlu olması nedeniyle vatandaşlar İDO seferleri iptal mi? ve İDO iptal edilen seferler hangileri? Sorularını merak etmekte. Peki, İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 5 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!

İDO SEFELERİ İPTAL Mİ?

5 Eylül tarihinde iptal edilen İDO seferleri için www.ido.com.tr/sefer-saatleri adresinden bilgi alabilirsiniz. Listede yer alan "Sefer Durumu" kısmı, iptal edilen seferleri göstermektedir. İptal edilen seferler "İptal Edildi" şeklinde listede belirtilmektedir.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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