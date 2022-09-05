İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 5 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!

Günlerdir beklenmek olan yağmur yağışı ve havanın kararması nedeniyle birçok vatandaş havanın bozulmasının ardından İDO seferleri iptal mi? Sorusunu merak etti. Birçok kişinin araştırdığı konu oldukça merak ediliyor. Peki, İDO seferleri iptal mi? İDO iptal edilen seferler hangileri? 5 Eylül İDO iptal edilen seferler listesi!