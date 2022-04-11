Yapılan son dakika açıklamalarına göre Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıklı olarak işletilen deniz otobüsü yolculuklarından bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. İDO seferleri iptal mi? Hava şartları nedeniyle hangi İDO seferleri iptal edildi?

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

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