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İDO seferleri iptal mi? Hava şartları nedeniyle hangi İDO seferleri iptal edildi?

Haberler.com - Gündem
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İDO seferleri iptal mi? Hava şartları nedeniyle hangi İDO seferleri iptal edildi?

Gelen son dakika bilgilerine göre bugün içerisindeki olumsuz hava şartları sebebiyle İDO ve İDO'nun gün içerinde yapılacak bazı seferleri iptal edildi. Peki, İDO seferleri iptal mi? Hava şartları nedeniyle hangi İDO seferleri iptal edildi?

Yapılan son dakika açıklamalarına göre Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıklı olarak işletilen deniz otobüsü yolculuklarından bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. İDO seferleri iptal mi? Hava şartları nedeniyle hangi İDO seferleri iptal edildi?

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

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İDO, Gündem, Yaşam, Haberler

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