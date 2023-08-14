Yağmurlu bir güne uyanan İstanbullular arama motorlarında İdo seferleri iptal mi? sorusunu araştırdı. Deniz otobüsü ile İstanbul çevresindeki illere gitmek isteyen vatandaşlar lodos olduğu için İDO seferlerinin olup olmadığını araştırdı. Arama motorlarında İDO seferleri iptal mi? Deniz otobüsü seferleri iptal mi? 14 Ağustos İDO seferleri var mı? soruları aratıldı. İşte detaylar...

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul'un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1987 yılında kurulmuştur. İDO kullanacak olan vatandaşlar ise serin havaya uyanmanın ardından İDO seferleri iptal mi? Deniz otobüsü seferleri iptal mi? 14 Ağustos İDO seferleri var mı? sorularını araştırdı.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO resmi sitesinde herhangi bir iptal sefer duyurusu bulunmamaktadır. 14 Ağustos günü deniz otobüsü seferleri devam edecek.

İDO NEDİR?

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul'un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1987 yılında kurulmuştur. 2005 Mart ayında, TDİ'ye bağlı Şehirhatları İstanbul Deniz Otobüsleri'ne devredilmiştir. İDO günümüz itibarıyla 103 gemi ve 88 iskelesiyle dünyanın en büyük araç ve yolcu deniz taşımacılığı şirketidir.