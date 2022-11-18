Yağmurlu bir güne uyanan İstanbullular arama motorlarında İdo seferleri iptal mi? sorusunu araştırdı. Deniz otobüsü ile İstanbul çevresindeki illere gitmek isteyen vatandaşlar lodos olduğu için İDO seferlerinin olup olmadığını araştırdı. Arama motorlarında İDO seferleri iptal mi? Deniz otobüsü seferleri iptal mi? 18 Kasım İDO seferleri var mı? soruları aratıldı. İşte detaylar...

İDO seferleri iptal mi? sorusu gündemde yer alıyor. Yağmurlu ve rüzgarlı bir güne uyanan İstanbullular, İDO seferlerinin olup olmadığını merak etti. Peki,İDO seferleri iptal mi? Deniz otobüsü seferleri iptal mi? 18 Kasım İDO seferleri var mı?

18 KASIM İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İDO seferlerinin iptali ile ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.