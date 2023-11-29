İDO seferleri iptal mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şiddetli rüzgar ve yağış gece saatleri itibariyle yurt genelinde etkisini gösterdi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İDO seferleri iptal edilecek mi merak konusu oldu. Peki, İDO seferleri iptal mi? 29 Kasım İDO seferleri iptal edildi mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterirken, Gürpınar Sahili ve Sarayburnu'nda dalgalar nedeniyle sahil şeridi suyla doldu. Üsküdar sahilde dev dalgalar oluşurken Kartal'da 1 tekne battı. Bazı binaların çatısı uçtu, Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir tanker karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, tankerdeki 11 mürettebatı kurtardı.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO seferleri iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamalarda Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Pendik-Yalova seferlerinin iptal olduğu duyuruldu.