İDO seferleri iptal mi? 20 Kasım İDO seferleri iptal edildi mi?
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal mi araştırılmaktadır. İDO, hava şartlarına bağlı olarak bazı seferleri iptal olacak mı merak konusu oldu. Peki, İDO seferleri iptal mi? 20 Kasım İDO seferleri iptal oldu mu? İşte detaylar...
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken İDO seferlerindeki son durum araştırılmaktadır. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal olacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından İDO seferleri iptal edildi mi sorgulatılıyor. Peki, İDO seferleri iptal mi? 20 Kasım İDO seferleri iptal oldu mu? Detaylar haberimizde...
İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası İDO seferleri iptal oldu mu araştırılmaktadır. İDO'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre iptal olan seferler bulunmamaktadır.
34 İLE UYARI YAPILDI
- Ağrı için sarı kodlu kar uyarısı
- Artvin için turuncu kodlu kar ile yağmur uyarısı
- Bilecik için sarı kodlu yağmur, kar ve fırtına uyarısı
- Bingöl için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Bitlis için sarı kodlu yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
- Bolu için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu yağmur ile kar uyarısı
- Bursa için sarı kodlu kar, yağmur ve rüzgar uyarısı
- Diyarbakır için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Elazığ için sarı kodlu rüzgar ile yağmur uyarısı
- Erzincan için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Erzurum için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısı
- Hakkari için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Mersin için sarı kodlu rüzgar uyarısı
- Kars için sarı kodlu kar uyarısı
- Kastamonu için sarı ve turuncu kodlu rüzgar uyarısı
- Kocaeli için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısı
- Malatya için sarı kodlu rüzgar ile yağmur uyarısı
- Mardin için sarı kodlu rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Muş için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısı
- Rize için turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Sakarya için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu yağmur ve kar uyarısı
- Siirt için sarı kodlu rüzgar ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Sinop için sarı kodlu rüzgar uyarısı
- Tunceli için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Şanlıurfa için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Zonguldak için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Batman için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
- Şırnak için sarı kodlu rüzgar ile turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Bartın için sarı kodlu kar, yağmur ve rüzgar uyarısı
- Ardahan için sarı kodlu kar uyarısı
- Yalova için sarı kodlu rüzgar, yağmur ve kar uyarısı
- Karabük için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı
- Düzce için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu kar ve yağmur uyarısı