İDO seferleri iptal mi? 20 Kasım İDO seferleri iptal edildi mi?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal mi araştırılmaktadır. İDO, hava şartlarına bağlı olarak bazı seferleri iptal olacak mı merak konusu oldu. Peki, İDO seferleri iptal mi? 20 Kasım İDO seferleri iptal oldu mu? İşte detaylar...

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken İDO seferlerindeki son durum araştırılmaktadır. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal olacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından İDO seferleri iptal edildi mi sorgulatılıyor. Peki, İDO seferleri iptal mi? 20 Kasım İDO seferleri iptal oldu mu? Detaylar haberimizde...

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası İDO seferleri iptal oldu mu araştırılmaktadır. İDO'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre iptal olan seferler bulunmamaktadır.

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