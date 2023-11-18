İDO BUGÜN (18 KASIM) İPTAL EDİLEN SEFERLER || İDO hangi seferler iptal oldu, sorgulama ekranı nedir?

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına hava yolu taşımacılığını da vurdu. Türk Hava Yolları ve Pegasus, İstanbul'dan yapılacak 187 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Peki, İDO bugün (18 Kasım) iptal edilen seferler neler? İDO hangi seferler iptal oldu, sorgulama ekranı nedir?

Meteoroloji ve AFAD'ın peş peşe yaptığı fırtına uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış başladı. Megakenti etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY ve Pegasus seferlerini iptal etti. Peki, İDO bugün (18 Kasım) iptal edilen seferler neler? İDO hangi seferler iptal oldu, sorgulama ekranı nedir?

İDO BUGÜN (18 KASIM) İPTAL EDİLEN SEFERLER

Fırtına nedeniyle bugün için İstanbul'da Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri de iptal edildi.

İDO HANGİ SEFERLER İPTAL OLDU, SORGULAMA EKRANI NEDİR?

İDO iptal edilen seferleri ise şu şekilde:

11.35 Kabataş - Kadıköy

12.00 Bursa - Kabataş

12.00 Kadıköy - Bandırma

15.30 Bandırma - Kadıköy

17.15 Kabataş - Bursa

18.00 Bursa - Kabataş

18.15 Kabataş - Bursa

19.00 Kadıköy - Bandırma

BUDO iptal edilen seferler şu şekilde:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas)

15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya)

16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)

19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU UYARDI

İBB Başkanı İmamoğlu artan sağanak yağışlardan dolayı X'te açıklama yaptı. İmamoğlu, "Fırtına ve kuvvetli sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda olan İBB ekiplerimiz 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor. Yağış ve fırtınanın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz sahada." dedi.