İdman TV izle, TURKSAT frekansı ne? Manchester United Galatasaray İdman TV nasıl izlenir?
Azerbaycan TV kanalları canlı izle! Azerbaycan'ın popüler TV kanallarının canlı yayınlarını izlemek artık mümkün. İnternet üzerinden erişim sağlayabileceğiniz bu yayınlar sayesinde Azerbaycan televizyonlarının sunduğu programları, dizileri, haberleri ve daha fazlasını izleyebilirsiniz. Peki, İdman TV izle, TURKSAT frekansı ne? Manchester United Galatasaray İdman TV nasıl izlenir?
Azerbaycan'ın popüler TV kanallarının canlı yayınlarını izlemek artık mümkün. İnternet üzerinden erişim sağlayabileceğiniz bu yayınlar sayesinde Azerbaycan televizyonlarının sunduğu programları, dizileri, haberleri ve daha fazlasını izleyebilirsiniz. İdman Tv izle, TURKSAT frekansı ne? Manchester United Galatasaray İdman TV nasıl izlenir? İşte detaylar..
İDMAN TV İZLE, TURKSAT FREKANSI NE?
Azerspace 1 / Orbital position : 46°E
Downlink Frequency: (MPEG-2) f = 11175 MHz /
(Polarization- H) Symbol rate – 27500 Msymbol/s FEC - 5/6
İdman Tv Türksat uydusu frekansı : Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6