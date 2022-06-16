İdil Süher kimdir? İdil Süher mesleği ne, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, İdil Süher kimdir? İdil Süher mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?

İDİL SÜHER KİMDİR?

ARAŞTIRMA ALANLARI Konu yönetimi Kaynak güvenilirliği Liderlik yönetimi Halkla ilişkiler yönetimi ve stratejisi EĞİTİM Lisans Eğitimi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi, 1995 Yüksek Lisans Eğitimi İletişim Sanatları, Anadolu Üniversitesi, 1999 '"Halkla İlişkilerin Kriz Yönetimi Açısından İşlevleri ve Planlama Süreci"' (Prof. Dr. Haluk Gürgen) Doktora Eğitimi İletişim Sanatları, Anadolu Üniversitesi, 2006 '"Halka İlişkilerde Stratejik Konu Yönetiminde "Jenerik İlaç" Konusunun İncelenmesi"' (Prof. Dr. Haluk Gürgen)

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