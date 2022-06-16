İdil Süher kimdir? İdil Süher mesleği ne, hangi takımlı?
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Listede yer alan isimlerden İdil Süher merak konusu oldu. Peki, İdil Süher kimdir? İdil Süher mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı, hangi takımlı?
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, İdil Süher kimdir? İdil Süher mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?
İDİL SÜHER KİMDİR?
ARAŞTIRMA ALANLARI
Konu yönetimi
Kaynak güvenilirliği
Liderlik yönetimi
Halkla ilişkiler yönetimi ve stratejisi
EĞİTİM
Lisans Eğitimi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Anadolu Üniversitesi, 1995
Yüksek Lisans Eğitimi
İletişim Sanatları, Anadolu Üniversitesi, 1999
'"Halkla İlişkilerin Kriz Yönetimi Açısından İşlevleri ve Planlama Süreci"' (Prof. Dr. Haluk Gürgen)
Doktora Eğitimi
İletişim Sanatları, Anadolu Üniversitesi, 2006
'"Halka İlişkilerde Stratejik Konu Yönetiminde "Jenerik İlaç" Konusunun İncelenmesi"' (Prof. Dr. Haluk Gürgen)