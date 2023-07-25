- IDEF'23 Savunma Sanayi Fuarı ziyaretçilerine kapıları açtı

28 Temmuz'a kadar sürecek olan fuarda yerli ve milli savunma araçları görücüye çıkıyor

İSTANBUL - İstanbul'da 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı bugün düzenlenen programın ardından kapılarını açtı. 78 ülkeden katılımın gerçekleştiği dünyanın en iyi savunma sanayisi fuarları arasında gösterilen IDEF'te yerli ve milli üretim savunma sanayi ürünleri de görücüye çıkıyor.

16'ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı bugün düzenlenen açılış programı ile kapılarını açtı. Dünyanın 78 ülkesinden ziyaretçilerin geldiği, Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve çok sayıda misafir ülke bakan ve askeri üst düzey heyetleri katıldı. Açılış programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu açılış mesajı da yayınlandı.

"Milli savunma sanayimiz geliştikçe, bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına yürekten inanıyoruz"

Açılış kurdelesi kesimi öncesinde kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinin günümüz koşullarında bölgesel anlamında da önemine atıfta bulunarak, "Güvenlik olgusu günümüzde ekonomik, askeri, teknolojik ve dijital dönüşüm faktörlerini içerek şekilde genişlemektedir. Bölgesel krizler, küresel boyut kazanırken gayri nizami terör örgütlerinin sebep olduğu güvenlik sorunları savunma sanayisinde ilerlemeyi daha önemli hale getirmiştir. Çatışmaların yoğun yaşandığı bir coğrafya da bulunmamız bir taraftan küresel güvenlik paradigmasının belirleyicilerinden birisi olmak diğer taraftan da savunma alanında sürekli teyakkuzda bulunmak durumundadır. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler bize göstermiştir ki, Türkiye'nin bağımsızlığı savunma ürünlerinin tasarımında ve üretiminde tam bağımsız olmasından geçmektedir. Bununla birlikte küresel barış, istikrar ve güven iklimi tesisi savunma sanayinde ülkeler arasında adil bir dengenin kurulmasına da bağlıdır. NATO'nun önde gelen üyelerinden birisi olarak cumhurbaşkanımız liderliğine milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"20 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı iken bu oran günümüzde yüzde 20'lere düşmüştür"

Yılmaz konuşmasının devamında İDEF'in savunma alanında adil bir denge kurulmasına katkı da sağladığını belirterek, " Bugüne kadar olduğu gibi katılımcı ülkeler ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine imkan tanıyacağına inanıyorum. Belirli ürünlerde ortaklıklar kurulması birlikte projelerin yürütülmesi bu alanda çok çok öncelikli bir konu. Savunma sanayisinde düsturumuz kendi imkanlarımız ile üreteceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın almamak ve yerlilik millilik oranlarımızı daima yükseğe taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve destekle bu alanda gerçek bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayimiz dünya çapında, yüklenicileri, kobileri araştırma kuruşları, teknoloji ve sanayi kümelenmeleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Türkiye savunma sanayisinde 20 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı iken bu oran günümüzde yüzde 20'lere düşmüştür" dedi.

"Temel hedefimiz, ordumuzu yerli, milli ve en modern teknolojiyi haiz harp araç-gereç ve mühimmatıyla donatmak"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kürsüde yaptığı konuşmasında savunma sanayi alanında en büyük organizasyonlarından birisinin İDEF olduğunu kaydederek, " Artık, insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bugün yurt içinde ve sınır ötesinde büyük başarı ile icra edilen harekatlarda, mavi ve gök vatanımızın hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunmasında, Başta dost ve kardeşlerimizin haklı davalarına verilen destek olmak üzere birçok coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerimizin katkısı açıkça görülmektedir. Savunma sanayinde ulaştığımız bu üstün seviye bizler için bir gurur kaynağıdır. Yerlilik ve millilik parolasıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin milli savunma stratejilerini ve teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılının başladığı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında temel hedefimiz, ordumuzu yerli, milli ve en modern teknolojiyi haiz harp araç-gereç ve mühimmatıyla donatmak böylece günümüz ve geleceğin muharebe ortamında ordumuzun etkinliğini ve caydırıcılığını daha da artırmaktır" diye konuştu.

"Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'e İHA ve SİHA'lar kara araçları deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşitliliği 230'a çıktı"

Savunma Sanayi Başkanı Görgün, kürsüde yaptığı konuşmada fuarın milli ve küresel şirketlerin sistemlerin görücüye çıkacağını ifade ederek, " Çok sayıda sözleşme imzalanacak ve yeni işbirliklerin temelleri atılacak. Bu bağlamda Türkiye bulunduğu kırılgan coğrafyada modern araç ve gereçlerle donatılmış bir Türk ordusuna sahip olmasının hayati öneminin farkındadır. Bugün Türk silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerimiz Türk savunma sanayinin geliştirilip ürettiği yerli ve milli ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede operasyonlarında, yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılmaktadır. Türk savunma sanayinin son yıllarda gösterdiği gelişim birçok alanda firmalarımızın platform sistem ve yeteneklerinin yurt dışı pazarlarla sağlamlaştırmıştır. Bugün savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'e İHA ve SİHA'lar kara araçları deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşitliliği 230'a çıkmış ve Türk savunma sanayi ürünleri küresel ligde ön planda yer almaya başlamıştır" dedi.