IDEF Uluslararası Savunma Sanayii fuarının 16.'sı için hazırlıklar tamamlandı. Savunma sanayinin en güncel uygulamalarını ziyaretçiler yerinde görebilecek. Peki, İDEF 2023 nerede, ne zaman? Savunma sanayi fuarı ne zaman, nerede, kimler katılabilir?

İstanbul'da düzenlenen savunma ve güvenlik sanayii fuarı IDEF için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dünya genelinde savunma sanayii ve güvenlikle ilgili birçok firma, ülke ve katılımcıyı bir araya getiren IDEF, bu yıl 16. kez düzenlenecek. Peki, İDEF 2023 nerede, ne zaman? Savunma sanayi fuarı ne zaman, nerede, kimler katılabilir?

İDEF 2023 NEREDE, NE ZAMAN?

IDEF 2023, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir. Büyükçekmece ilçe sınırlarında, İstanbul kent merkezine (Taksim) 35 km uzaklıktaki fuar merkezi, Tekirdağ, Edirne ve Avrupa Otoyoluna da oldukça yakın konumda. . TÜYAP Fuar Alanına kendi aracınızla gidebileceğiniz gibi, metrobüs, İETT otobüsü, deniz otobüsü gibi toplu taşıma hatlarıyla da ulaşabilirsiniz.

İDEF 2023 SAVUNMA SANAYİ FUARI NE ZAMAN, KİMLER KATILABİLİR?

IDEF 2023, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. IDEF 2023 Fuarı yalnız savunma sanayii ve güvenlik ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili profesyonel ziyaretçilere açık bir ihtisas fuarıdır. Fuarı ziyaret etmek isteyen ve kriterleri karşılayan kişiler, Ziyaretçi Ön Kayıt Formu'nu doldurmalıdır.

İDEF FUARI GİRİŞ ÜCRETİ

IDEF Fuarını ziyaret etmek ücretsizdir.

IDEF 2023 FUARI HALKA AÇIK MI?

Hayır. IDEF 2023 Fuarı yalnız savunma sanayii ve güvenlik ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili profesyonel ziyaretçilere açık bir ihtisas fuarıdır.