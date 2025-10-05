Haberler

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu da araştırarak bilgiye ulaşmak istiyor. İdeal şartlarda, miktarda ve doğru şekilde uygulandığında standart güneş kremlerinin "SPF 100" olanları UVB ışınlarının yaklaşık %99'unun cilde ulaşmasını engellerken "SPF 50" olanları için bu oran yaklaşık olarak kaçtır?

İDEAL ŞARTLARDA, MİKTARDA VE DOĞRU ŞEKİLDE UYGULANDIĞINDA STANDART GÜNEŞ KREMLERİNİN "SPF 100" OLANLARI UVB IŞINLARININ YAKLAŞIK %99'UNUN CİLDE ULAŞMASINI ENGELLERKEN "SPF 50" OLANLARI İÇİN BU ORAN YAKLAŞIK OLARAK KAÇTIR?

A: 38

B: 58

C: 78

D: 98

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ₺

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ₺

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
500
