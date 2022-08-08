Tam kıvamında aşure tarifi

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure haftası için Eğitmen Şef Kemal Şahanlık isteyen herkes tarafından pratik bir şekilde yapılabilecek aşurenin tarifini paylaşarak püf noktalarını verdi.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte geleneksel hale gelen aşure haftasında birçok evde aşure kaynatılıyor. Muharrem ayının onuncu günü olarak geçen aşure günü ise bu yıl 8 Ağustos tarihine denk geliyor. Aslında isteyen herkes tarafından yapılabilecek bir tarife sahip olan aşurenin en yorucu kısmı ise biraz zaman alması. Temelde buğday, pirinç, nohut, kuru fasulye, şeker ve su içeren tatlının ideal kıvamını tutturmak için tarif paylaşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Eğitmen Şef Kemal Şahanlık aynı zamanda pratik bilgilerle birlikte püf noktalar paylaştı.

Eğitmen Şef Kemal Şahanlık aşure için marketlerde haşlanmış bir şekilde bulunan kuru baklagillerin ve sonrasında kullanılmak için haşlanarak buzluğa konulan buğdayın kullanabileceğini hatırlatarak zamandan tasarruf edilebileceğini hatırlattı.

Malzemeler

Aşure tarifi için verilen ve hemen hemen her evde bulunan malzemeler şu şekilde sıralandı:

-2 su bardağı buğday

-2 yemek kaşığı pirinç

-2 su bardağı nohut

-2 su bardağı haşlanmış fasulye

-150'şer gram kuru kayısı- kuru incir-kuru üzüm

-1,5 su bardağı süt (tercihe göre)

-3 su bardağı şeker

-3-4 adet karanfil

-1 avuç fındık (isteğe göre malzeme değişebilir, miktarı artabilir ya da azabilir)

-Süsleme için ise ayrıca damak zevkine göre mevsim meyveleri kullanılabilir.

Aşurenin bulanık renkte olmaması için püf noktalar

Detaylı tarif öncesi özellikle aşure renginin bulanık olmamasını isteyenler için püf noktaları paylaşan Kemal Şahanlık, "Buğdaylarımızı haşlarken bulanıklaştıkça suyunu birkaç kez değiştirirsek eğer şeffaf bir renk elde ederiz. Kullanacak olduğumuz kuru meyveleri de aynı şekilde öncesinde sıcak suda bekletip süzersek tatlının renginin bozulmamasını sağlayabiliriz" dedi. Ayrıca aşureyi pişirirken çok sık karıştırmamak gerektiğini de aktaran Şahanlık, aksi takdirde kuru baklagillerin dağılabileceğini söyledi.

İşte detaylı tam tarif

Tüm malzemelerin haşlanmış halleri hazır bir şekilde varsa eğer direkt tatlıya başlanabildiğini belirten Şahanlık, eğer haşlanmış halleri yoksa buğday, nohut, kuru fasulye ya da kullanılacak olan başka kuru baklagillerin bir gece öncesinde suda bekletilmesi gerektiğini söyledi. Bir gece öncesinden suda bekleyen kuru baklagillerin aşurenin yapılacağı zaman haşlanarak kısmen yumuşaması gerektiğini vurgulayan Şahanlık'ın aşure tarifi ise şu şekilde:

"İlk olarak pirinci yumuşayana kadar haşlanmış buğday ile bir süre pişirmeniz gerekiyor. Ardından diğer haşlanmış olan baklagilleri ekleyerek devam ediyoruz. Bu işlemlerin yanı sıra bir yandan kuru meyveleri de istediğiniz boyutta doğrayıp sıcak suda bekletmeniz gerekiyor.

Buğday, pirinç ve diğer baklagiller pişerken, yine bir kenarda süt ve şekeri de karıştırıp ocağa alıyoruz. Şeker, sütün içinde eridiği zaman ise az miktar karanfil suyu ile diğer aşure karışımının içine aktarıp karıştırıyoruz. (Karanfil suyunu 5-6 karanfil ve 1 çay bardağı su kaynatarak elde edebilirsiniz.)

Eğer kuru yemiş eklenmek istenirse de gevrekliği kaybolmaması için biraz beklenmeli ve son aşamada konulmalıdır.

Yoğunlaşan ve kıvam alan aşure kaselere konularak soğuması beklenir.

Son olarak süsleme için ise kendi zevkinize uygun kuru yemişler ya da mevsim meyveleri kullanarak tatlıyı daha da seveceğiniz bir hale getirebilirsiniz."

Şahanlık, geleneksel bir tatlı olan aşure için, "Geleneksel ürünlerle ve genellikle en az 7 malzeme ile yapılır. Ama önemli olan tariflerdeki malzemelerden ziyade evinizde aşureye uygun ne varsa kullanabildiğiniz bereketli bir tatlıdır. Bu yüzden damak zevkinize ya da elinizin altında bulunan malzemelerle de tatlınızı yapabilirsiniz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL