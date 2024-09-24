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İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta?

İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta?
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2024 yılında gerçekleştirilecek olan İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile ilgili tarih ve saat bilgileri merak ediliyor. İYÖS sınavının hangi gün ve saat kaçta yapılacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

2024 yılında gerçekleştirilecek olan İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS), hukuk alanındaki kariyer hedefleri doğrultusunda sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınavın tarih ve saat bilgileri, sınav hazırlıklarını planlayan adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, 2024 İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman yapılacak? İYÖS hangi gün, saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte sınav tarihine dair merak edilen detaylar...

İDARİ YARGI ÖN SINAVI NE ZAMAN?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ve 2024 İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İDARİ YARGI ÖN SINAVI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Bu sınavlara başvurular, 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

İDARİ YARGI ÖN SINAVI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta?

2024 İYÖS SINAVI SAAT KAÇTA?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihindeyapılacaktır. Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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