İdari izinler yıllık izinden düşülür mü? Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Peki, İdari izinler yıllık izinden düşülür mü? İdari izinler yıllık izinden düşer mi? İşte detaylar...

İDARİ İZİNLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

Hürriyet'in sorularını değerlendiren Avukat Arabulucu Ayşin Sincar İdari izinler yıllık izinden düşülür mü konusu ile ilgili şu yanıtı vermiştir:

İdari izinlerde çalışılan süreler yıllık izinden düşmez. İdari izinde olan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti olmaz. Yıllık izin kullanırken yıllık izin içerisinde idari izin verilen gün olması halinde o günler yıllık izinden düşülmez.

KAMU ÇALIŞANLARINA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.

"MEMUR, YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK"

Maaş ödemeleri konusunda da müjdeler veren Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

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