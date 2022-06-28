İdari izinler yıllık izinden düşülür mü? İdari izinler yıllık izinden düşer mi?
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Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Peki, İdari izinler yıllık izinden düşülür mü? İdari izinler yıllık izinden düşer mi?
İdari izinler yıllık izinden düşülür mü? Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Peki, İdari izinler yıllık izinden düşülür mü? İdari izinler yıllık izinden düşer mi? İşte detaylar...
Hürriyet'in sorularını değerlendiren Avukat Arabulucu Ayşin Sincar İdari izinler yıllık izinden düşülür mü konusu ile ilgili şu yanıtı vermiştir:
İdari izinlerde çalışılan süreler yıllık izinden düşmez. İdari izinde olan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti olmaz. Yıllık izin kullanırken yıllık izin içerisinde idari izin verilen gün olması halinde o günler yıllık izinden düşülmez.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.
Maaş ödemeleri konusunda da müjdeler veren Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek" ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.
- Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
- Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
- Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı