Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı. Peki, idari izin nedir, özel sektörü kapsar mı, kimleri kapsar? İdari izin ne demek? İdari tatil nedir, özel sektörü kapsar mı? İşte detaylar haberimizde...

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN VAR MI?

İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmamaktadır.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

19 Temmuz Pazartesi: Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)

20 Temmuz Salı: Bayramın 1. günü tatildir.

21 Ağustos Çarşamba: Bayramın 2. günü tatildir.

22 Ağustos Perşembe: Bayramın 3. günü tatildir.

23 Ağustos Cuma: Bayramın 4. günü tatildir.