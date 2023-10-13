Fauda dizisi ile tanınan Amedi'nin hayatı ve kökenleri merak konusu oldu. Müzik ve oyunculuk kariyerine devam eden Idan Amedi kimdir, kaç yaşında? Fauda dizisi İdan Amedi nereli? İşte detaylar...

Netflix'in Fauda dizisinin oyuncusu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı. Idan Amedi kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fauda dizisiyle dünya çapında üne kavuşan İdan Amedi nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Idan Amedi kimdir, kaç yaşında? Fauda dizi oyuncusu İdan Amedi nereli? Detaylar haberimizde...

IDAN AMEDİ KİMDİR?

Netflix'te yayınlanan İsrail-Filistin arasındaki gerilimi konu alan Fauda dizisinde rol alan Kürt asıllı genç oyuncu Idan Amedi, İsrail ordusuna katıldı. Oyuncu dizide de İsrail ajan grubunda olan birini oynuyordu.

İDAN AMEDİ İSRAİL ORDUSUNA KATILDI MI?

İsrail Filistin arasındaki gerilimleri konu alarak İsrail'i üstün Filistin'i terörist olarak gösteren dizilerden biri olarak bilinen Fauda'da rol alan eski İsrail askeri oyuncu, geçtiğimiz günlerde orduya katıldığını duyurdu. Instagram hesabından yayınladığı videoda orduya katıldığını söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı: "WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için."