Hatay'ın Samandağ ilçesinden çalışmaya gittikleri ülkede uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla yargılanan 3 Türk gündemde yer alıyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında İdam kararı verilen 3 Türk kim, isimleri ne? 3 Türk'e hangi ülke idam kararı verdi? sorularına yanıt arıyor.

Çalışmak için gittikleri ülkede uyuşturucu satıcılığı yaptığı söylenen ve haklarında idam kararı verilen 3 Türk için Türkiye devreye girdi. Arama motorlarında İdam kararı verilen 3 Türk kim, isimleri ne? 3 Türk'e hangi ülke idam kararı verdi? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

İDAM KARARI VERİLEN 3 TÜRK İSİM KİM?

Hatay'ın Samandağ ilçesinden çalışmaya gittikleri Suudi Arabistan'da uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla yargılanan ve haklarında idam kararı verilen 3 Türk için Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi yetkilerle konuştuğu ve vatandaşların Türkiye'ye iadesinde önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "İnşallah yakında müjdeli bir haberle vatandaşlarımız Türkiye'ye getirilecek" dedi. Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla sorunun çözümü için çabalıyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün Meclis'te bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'da idamla yargılan 12 kişinin Türkiye'ye getirilmesini sağladıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 3 vatandaş için de görüşmeler yapıldığını, durumu takip ettiklerini söyledi. Topal'dan sonra söz alan AK Partili Hüseyin Yayman, sabah bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşerek, konuyu tekrar hatırlattıklarını ifade etti.

İşçilerin akıbetiyle ilgili çok sayıda telefonun geldiğinin altını çizen Yayman, "Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu Suudi yetkililerle görüştüğünü ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. İnşallah yakında müjdeli bir haberle vatandaşlarımız Türkiye'ye getirilecek. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızı idamdan kurtarmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.