Partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisine yöneltilen "Narin ve Sıla'ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte bu tür suçlara idam getirilmesi yönünde çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak Anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna sert çıktı. Muhabire kızan Bahçeli, "Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin" ifadelerine yer verdi. İdam gelecek mi? Yeni Anayasa'da idam olacak mı?

YENİ ANAYASA'DA İDAM OLACAK MI?

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Toplantısı sonrası gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklaması sonrası soru-cevap kısmına geçen Bahçeli, basın mensuplarından birinin yönelttiği soru karşısında bir hayli öfkelendi.

Soru-cevap kısmında söz alan basın mensubu Bahçeli'ye "Narin ve Sıla'ya yapılan caniliğe sert tepki gösterdiniz. Geçmişte bu tür suçlara idam getirilmesi yönünde çağrılarınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak Anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu yöneltti.

Muhabirin sözünü kesmeden sonuna kadar dinleyen Bahçeli, "Anayasa'nın oluşması noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi kuruluş ve düşünceler de benimsediği takdirde niye olmasın. Olacaksa hangi mutabakatla yeni bir Anayasa'ya kavuşalım onu düşünmeliyiz. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır" diyerek muhabire çıkıştı.