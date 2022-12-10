ID. Buzz ve Yeni Amarok'a Euro NCAP'ten tam not

Avrupa'nın bağımsız test organizasyonu Euro NCAP'in açıkladığı yılın son test sonuçlarında, Volkswagen Ticari Araç'ın ID. Buzz ve Yeni Amarok modelleri beş yıldız aldı.

Yeni çağın Bulli'si olarak nitelendirilen ID. Buzz, hem çarpışma hem de yolcu koruması değerlendirmelerinde elde ettiği derecelerle, kapsamlı ve fonksiyonel güvenlik teknolojilerine sahip bir araç olduğunu kanıtlamış oldu.

Volkswagen Ticari Araç'ın tamamen elektrikli MPV'si ID. Buzz'da sürücü, ön yolcu hava yastıkları, kokpitteki orta ve yan hava yastıkları ile perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Araçta bulunan hava yastıklarının aracın gövde yapısına en uygun kombinasyonda yerleştirilmesi sayesinde ID.Buzz, Euro NCap'in yolcu koruması için mümkün olan en yüksek derecelendirme puanlarının yüzde 92'sini almayı başardı.

Volkswagen Ticari Araç'ın Euro NCAP değerlendirmelerinden 5 yıldızla ödüllendirilen bir diğer modeli, önümüzdeki yılın ilk yarısında pazara sunmayı planladığı premium pick up modeli Yeni Amarok oldu.

Yeni Amarok, sunduğu çok sayıdaki sürüş destek ve acil durum fren sisteminin oluşturduğu sağlam yapısıyla bu başarıyı elde etti. Diz hava yastıklarının sunulduğu Yeni Amarok, yapılan ön ve yan çarpışma testlerinden de en iyi puanları aldı.

Euro NCAP testlerinde kazadan korunmada da en yüksek puanları alan her iki model, sahip oldukları çok sayıda standart ve/veya opsiyonel olarak sunulan sürüş destek ve acil durum fren sistemleriyle öne çıktı. "Güvenlik Desteği" kategorisinde, değerlendirilen araçların alabileceği en yüksek derecelendirme puanlarının, ID. Buzz yüzde 90'ını, Yeni Amarok ise yüzde 84'ünü aldı.