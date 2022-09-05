İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek 2022? Kimlerin icra borçları silinir? Kaç kişinin icra borcu silinecek? Kaç TL'lik icra borcu silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında icra borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşların icra takibine yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz" dedi. Bunun ardından vatandaşlar, İcra borçları silindi mi, ne zaman silinecek 2022? Kimlerin icra borçları silinir? Kaç kişinin icra borcu silinecek? merak etti. İşte detaylar...

İcra borçları siliniyor mu? İcra borçları silinecek mi? Kaç kişinin icra borcu silinecek? Toplam kaç kişinin icra borcu var? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, icra borcu olan vatandaşlara bir müjde vererek, 2 bin lira ve altında olan borçların tasfiye edileceğini söyledi. Peki, İcra borçları silindi mi? İcra borçları ne zaman silinecek 2022?

İCRA BORÇLARI SİLİNDİ Mİ 2022?

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi. Vatandaşların icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edileceğini söyleyen Erdoğan, "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altı alacakların vergiden düşülmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra yükünden kurtulacak." dedi.

İCRA BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var. Altyapı ve üstyapı yatırımları yaparken, refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. Can ve mal emniyeti, huzur, refah, barış ve güven içinde yaşaması birinci önceliğimizdir. İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerine önemli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere tüm ürünlere hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi memnuneden adımları attık.

KRİTİK TARİH 15 AĞUSTOS

Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz.

5,5 MİLYON KİŞİ İCRA TAKİBİNDEN KURTULACAK

Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının meclis grupları adımını atacaktır"