Iconium hangi il, Konya mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HİTİTLER, FRİGLER, PERSLER VE ROMALILARA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ "ICONİUM" GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE'NİN HANGİ İLİNİN ESKİ ADIDIR?

A: Balıkesir

B: Kars

C: Konya

D: İzmir

Cevap: