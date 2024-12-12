Üye Girişi
Haberler
Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri ile İbrahim Kalın ile aynı araçta

 Özel'den Şam'daki namaz için dikkat çeken sözler: İbrahim Kalın bir devlet memuru

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru

 Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! Artış yüzde 100'ün üzerinde

Iconium hangi il, Konya mı?

Iconium hangi il, Konya mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HİTİTLER, FRİGLER, PERSLER VE ROMALILARA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ "ICONİUM" GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE'NİN HANGİ İLİNİN ESKİ ADIDIR?

A: Balıkesir

B: Kars

C: Konya

D: İzmir

Cevap:

Iconium hangi il, Konya mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte başına geçeceği takım
img

İşte Bodo/Glimt-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
img

Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Trabzon, Giresun, Rize, Artvin okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? TRT 1 canlı maç izle! BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Ardahan, Gümüşhane, Bayburt okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı "Makina Mühendisliği" değil, "Makine Mühendisliği"dir? Davinson Sanchez sakatlandı mı? En çok berabere kalan takım hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir? Iconium hangi il, Konya mı? Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.